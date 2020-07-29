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AB, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir’i almak için anlaştı

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Avrupa Birliği (AB), koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı antiviral ilacın alımı için anlaşma sağlandığını duyurdu.
AB, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir’i almak için anlaştı

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı antiviral ilacın alımı için anlaşma sağlandığını duyurdu.

AB Komisyonu, Remdesivir tedariki için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketi ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere AB'den resmi onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu anımsatılan açıklamada, söz konucu ilaca AB üyesi ülkelerin ve İngiltere'nin ağustos ayından itibaren erişebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 30 bin hastanın tedavisine yetecek dozda Remdesivir tedariki için 63 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Komisyon, alınacak ilk parti aşıların ‘acil vakalarda’ kullanılacağını, ekim ayında bir parti daha aşı almayı umduklarını vurguladı.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, koronavirüs hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Remdesivir'e ait üç aylık stokun ABD tarafından satın alındığı belirtilmiş bu durum tepkilere neden olmuştu.

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