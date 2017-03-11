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AB Liderler Zirvesi’nde aşırı sağın yükselişine karşı birlik çağrısı

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AB Liderler Zirvesi’nde aşırı sağın yükselişine karşı birlik çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, aşırı sağın yükselişine karşı birlik çağrısı yaptı.

Brüksel’deki AB Zirvesi sonunda açıklamalarda bulunan Hollande, "AB üyeleri, ulusal bencillikleri bir tarafa bırakıp, giderek güçlenen aşırı uçlara karşı ortak mücadele etmeli. "dedi.

AB içerisinde daha korumacı ekonomik politikaları savunan siyasetçilerin arttığına işaret eden Hollande, "Eğer herkes buraya sadece kendi çıkarını korumak için gelirse, bu aşırı siyasetçilerin, AB ve Avro bölgesinden çıkmayı savunmak için gerekçe bulmalarına yol açar.” ifadesini kullandı.

Hollande, korumacı ve devletçi politikaları savunanların yarattığı bu tehdide karşı AB’nin 27 üyesinin terörle, yoksullukla, sığınmacı sorunuyla hep birlikte mücadele edebileceğini göstermesi gerektiğini dile getirdi.

François Hollande, "Hep birlikte daha iyi ve daha güçlü oluruz." sözlerine yer verdi.

AB içinde bu yıl seçime giden Fransa, Hollanda ve Almanya’da son anketler aşırı sağcı partilerin yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

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