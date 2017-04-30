AB liderleri Brexit'in ana hatlarında uzlaştı

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanı İngiltere'nin AB'den çıkış süreci müzakerelerinde izlenecek ana hatlar konusunda uzlaşma sağladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB ülkeleri liderlerinin Brexit müzakerelerinin ana hatları konusunda uzlaştığını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker kararın oybirliğiyle ve 15 dakikadan az bir süre içinde olduğunu belirtti. Geçen haftalarda devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları tarafından hazırlanan ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış müzakerelerinin ana hatlarını çizen taslak üzerinde zirvede bir değişiklik yapılması beklenmiyordu. Tusk zirvenin resmi olarak başlamasından sadece bir saat sonra kararın alındığını açıkladı.

Kararın açıklanmasından sonra üye ülkeler arasında müzakerelerde hangi noktalara ağırlık verileceği üzerine görüşmelere geçildi. Detaylara ilişkin alınacak kararlar, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Brexit görüşmelerini yürütecek heyetine Michel Barnier’e aktarılacak.

Avrupa Birliği müzakereleri iki aşamada tamamlamak istiyor. Önce çıkışa dair sorunların yeterince açıklığa kavuşturulması ardından Avrupa Birliği’nin İngiltere ile gelecekteki işbirliğini müzakere etmesi hedefleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de olağanüstü zirve öncesinde bu fikri vurgulamış, geleceği ele alabilmek için önce ayrılma müzakerelerinin tamamlanması gerektiğini belirtmişti. Öncelikli konular arasında İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin Avrupa Birliği vatandaşının ve Avrupa Birliği’nde yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin İngiltere vatandaşının gelecekteki hakları ve mali konular yer alıyor.

Avrupa Birliği Londra’dan AB vatandaşlığından doğan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Ayrılma sürecinde çetin konulardan birini bu oluşturacak, zira Brüksel’in bu alanda Londra’dan 60 milyar euro talep edeceği tahmin ediliyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği iç pazarına erişim gibi konularda “seçmece” yapmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Merkel “Gelecekte de İngiltere ile iyi ilişkiler istiyoruz, ancak 27 ülke olarak çıkarlarımızı kolektif temsil etmek de istiyoruz. Bu şimdiye kadar mümkün olan en iyi derecede gerçekleşti” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da zirve öncesinde yaptığı açıklamada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan olumsuz etkileneceğini söyledi. "Britanya için kaçınılmaz bir bedel ve zarar olacak, bu onların kararı” diyen Hollande "Cezalandırıcı olmamalıyız ama Avrupa'nın kendi çıkarlarını nasıl koruyacağı da bellidir ve Britanya AB dışında AB içinde olduğundan daha az iyi bir pozisyona sahip olacaktır" ifadelerinde bulundu. Hollande Avrupa Birliği'nin 27 üyeli birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

AB Komisyonu Juncker’in verdiği bilgilere göre müzakereler İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak Avam Kamarası seçimlerinden sonra başlayabilecek.

Erdoğan'la görüşme arayışı

Öte yandan AB Konsey Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 25 Mayıs'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme arayışında olduğu belirtildi. Bu görüşmede Türkiye ile AB arasındaki gerilimin azaltılması hedefleniyor.