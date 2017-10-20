AB liderlerinden Türkiye'ye mali yardımı azaltma kararı

Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda kesintiye gidilmesini Brüksel'deki AB zirvesi gündemine taşıyan Merkel, üye devletlerin bu konuda uzlaştığını açıkladı. AB Komisyonu, liderlerin bu talebini inceleyecek.

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de devam eden zirvede Türkiye'ye yapılacak mali yardımların azaltılması konusunda anlaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in talebiyle zirvenin ilk gününde Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda nasıl kesintiye gidilebileceği konusu ele alındı. Merkel bu adımla AB'nin, Türkiye'deki insan hakları durumuna tepki gösterdiğini belirtti.

Merkel birinci gün yapılan görüşmelerin ardından, AB hükümet ve devlet başkanlarının, Türk hükümetine taahhüt edilen katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidilmesi üzerine uzlaşıldığını açıkladı. Almanya Başbakanı açıklamasında, Türkiye'deki insan haklarının durumunun "hiçbir şekilde tatmin etmeyici" olduğunu vurgulayarak, ülkenin "adım adım hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığını” ifade etti.

"Yardımlar sadece Türk hükümetine gitmiyor"

Almanya Başbakanı açıklamasında, AB'ye katılım öncesi mali yardımda, "makul” şekilde kesintiye gidilmesi konusunda uzlaşıldığını ve bu talebin AB Komisyonu'na sunulduğunu belirtti. Merkel, komisyonun bu konudaki tavsiyelerini beklediklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı söz konusu mali yardımların sadece Türk hükümetine gitmediğini, Türkiye'de farklı gelişmeler olmasını uman kesime de gittiğine dikkat çekerek, kesintinin bu faktör göz önünde bulundurularak yapılacağını ifade etti.

Bir federal hükümet yetkilisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, benzer noktaya dikkat çekerek, Türkiye'de sivil toplumu güçlendirecek projelerde kesintiye gidilmesinin mantıklı olmayacağını belirtmişti.

"Mülteciler için ödenecek para kesilmeyecek"

Merkel, Ankara'ya mülteci mutabakatı kapsamında taahhüt edilen mali yardımın ise ödenmeye devam edeceğini belirtti. Zirvenin ilk gününde Türkiye'ye yönelik mali yardımları tartışmaya açan Merkel, AB liderlerine Alman vatandaşlarının kendilerince haksız yere tutuklu olması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı da aktardığını belirtti.

Merkel tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesinin de söz konusu olamayacağını ifade etti. Ancak AB üyelerinin Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik fazlasıyla çaba harcadıkları konusunda hemfikir olmaları nedeniyle, Türk hükümetine bu kapsamdaki 3 milyon Euro'luk dilimin de ödeneceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel aynı zamanda, Türk hükümetiyle diyaloğun sürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Merkel, "Sadece Türkiye hakkında değil, Türkiye ile de konuşmalıyız” dedi.

Avusturya Başbakanı: Başaramadık

Avusturya Başbakanı Christian Kern de ilk gün sonunda yaptığı açıklamada, AB'ye katılım öncesi mali yardımlarla Türkiye'yi Avrupa standartlarındaki hukuk devletine yaklaştırmak istediklerini ancak bunu "net bir şekilde başaramadıklarını” ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon Euro'luk taahhüdü bulunuyor.