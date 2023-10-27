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AB liderlerinin gündemi: Ukrayna, göç ve ekonomi

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Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç, yaptırımlar ve ekonomi konularının görüşmek üzere bir araya geldi.
AB liderlerinin gündemi: Ukrayna, göç ve ekonomi

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı.

Liderler, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele alacak. Ukrayna'ya sağlanacak mali, askeri ve insani desteği değerlendirecek liderler, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesindeki kararlılığa dikkati çekecek.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik hazırlık aşamasındaki 12'nci yaptırım paketinin de müzakere edilmesi, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını öngören söz konusu yaptırım paketine alüminyum ithalatı yasağının da dahil edilmesi gibi konular liderler seviyesinde ele alınacak.

Göç tartışılacak

Göç konusunu da tartışacak liderler, Birliğin göçmen ile sığınmacı politikasını ve uygulanabilecek mekanizmaları değerlendirecek.

Dış ilişkilere ilişkin konuların da ele alınması beklenen zirvede, Kosova, Karabağ ve Sahel'deki gelişmelerin görüşülmesi öngörülüyor.

Avro Zirvesi'nde ekonomi görüşülecek

Avro Zirvesi adlı farklı bir oturuma ise AB liderlerinin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

AB liderleri toplantıda uzun vadeli büyümeye yönelik tedbirler kapsamında ekonomi ve maliye politikalarını değerlendirecek.

Zirvenin ilk günkü oturumunda İsrail-Filistin çatışması ile Birliğin bütçesindeki değişiklikler ele alınmıştı.

AB liderleri, ilk gün oturumunun ardından İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunmuştu.

AB yönetimi de İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak bir barış konferansının "yakında" düzenlenebileceğini, ancak AB'nin bulunacağı böyle bir konferansta Hamas'a bir rol öngörmediklerini açıklamıştı.

Bütçe tartışmaları

AB Komisyonu, haziranda Birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) revizyonu için teklif hazırlamıştı. İlk bütçe, salgın, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve enflasyondaki artış öncesinde hazırlandığı için artık yeterli olmamaya başlamıştı.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB'nin 2021-2027'deki toplam 1 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan çerçeve 2020 yılında belirlenmişti.

Komisyon, AB bütçesinin Ukrayna için 50 milyar avro, göç harcamaları için de 15 milyar avro olmak üzere daha da artırılmasını teklif etmişti.

Bütçede değişiklik teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin tamamının oy birliği gerekiyor.

AB ülkelerinin bir kısmı, birlik bütçesini ve sağladıkları katkıları artırmak konusuna mesafeli yaklaşıyor.

Macaristan ve Slovakya, Ukrayna'ya 50 milyar avro yardım sağlanmasına karşı tutum sergiliyor.

Belçika'nın başını çektiği bazı ülkeler ise Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesini desteklerken, mevcut kaynakların daha iyi kullanmasını ve üye ülkelerden ek katkı alınmamasını istiyor. Bunun benzeri bir tutumu Almanya ve Hollanda gibi ülkeler de destekliyor.

Bu konuda üye ülkeler arasında yoğun müzakerelerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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