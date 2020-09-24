  • BIST 1.110
  • Altın 454,537
  • Dolar 7,5951
  • Euro 8,8441
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

AB Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımıyor

» »
AB, Aleksander Lukaşenko'nun gizli devlet başkanlığı törenini ve seçim sonucunu tanımadığını açıkladı. Minsk'teki yemin töreninin ardından ülkede de protesto gösterileri düzenlendi.
AB Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımıyor

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta Alexander Lukaşenko'nun tartışmalı devlet başkanlığı için dün düzenlenen gizli yemin törenini kınadı. Belarus'taki seçimin adil ve özgür olmadığını, bu nedenle de sonucu tanımadıklarını söyleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, seçimlerden beri devam eden barışçıl protestoların, halkın büyük bölümünün de bu düşünceyi paylaştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"Yemin töreni" olarak adlandırılan törenin seçim sonuçlarına hile karışmış olması nedeniyle demokratik bir meşruiyeti olmadığını belirten Borrell, bunun ülkedeki siyasi krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.

"AB'nin bu konudaki tutumu açıktır" diyen Borell, Belarus halkının şeffaf ve güvenilir bir seçimle iş başına gelmiş kişiler tarafından yönetilmeye hakkı olduğunu söyledi. Borell, ayrıca her türlü baskıya rağmen demokrasi ve temel hakları için barışçıl gösteriler düzenleyen Belarus halkının yanında olduklarını da vurguladı.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert de dün başkent Minsk'teki yemin töreninin "meşruiyetinin olmadığını" belirtmişti. Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ne özgür ne de demokratik olduğunu söyleyen Seibert, güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere yönelik uyguladığı şiddetin sona ermesi gerektiğini kaydetmişti.

Protesto gösterilerinde 250'den fazla gözaltı

Belarus'ta dün düzenlenen yemin töreninin ardından muhalifler de dün akşam sokaklara döküldü. İnsan hakları örgütü Wesna'nın verilerine göre Minsk, Brest ve Gomel başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen protestolarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı. Polisin göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştığı, Minsk kentinde de silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Protestolar sırasında yaralananlar olduğu da ifade ediliyor.

Belarus anayasasına göre devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iki ay içinde yemin töreni düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Lukaşenko'nun yasalara göre yemin töreni için 9 Ekim'e kadar süresi vardı. 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimleri tanımayan AB, Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikhanovskaya'nın liderliğindeki Demokrasi Hareketi'ni destekliyor. Seçimlere hile karıştırıldığını savunan Demokrasi Hareketi, Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini istiyor.

"Avrupa'nın son diktatörü " olarak anılan Lukaşenko, hile karıştırıldığı savunulan seçimleri yüzde 80 oy oranıyla kazandığını açıklamıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Macron’la Doğu Akdeniz’i görüştü22 Eylül 2020 Salı 21:59
  • Almanya’da kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevleri başlatacak21 Eylül 2020 Pazartesi 13:50
  • Macron'dan Türkçe tweet19 Eylül 2020 Cumartesi 19:47
  • Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi19 Eylül 2020 Cumartesi 16:39
  • Oktoberfest bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 16:24
  • Yunan Dışişleri Bakanlığı O manşeti kınayan bir açıklama yaptı...18 Eylül 2020 Cuma 22:37
  • NATO, Doğu Akdeniz krizi raporunu tamamladı: Fransa ve Türkiye doğrudan hedef alınmayacak18 Eylül 2020 Cuma 09:57
  • Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'i görüştü: Yaptırım sadece diyalogla önlenebilir18 Eylül 2020 Cuma 09:55
  • DSÖ: Avrupa’daki koronavirüs artışı çok ciddi, Mart başındaki seviyeye gelindi17 Eylül 2020 Perşembe 17:25
  • Covid-19'u atlatan Berlusconi taburcu edildi: "Başıma gelen en zorlu şey olabilir"14 Eylül 2020 Pazartesi 19:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti