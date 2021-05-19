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AB, Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail'in saldırıları konusunda ortak açıklama yapamadı

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Geriye kalan ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı metinde, artan şiddetin çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğu, bunlar arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunduğu, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı
AB, Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail'in saldırıları konusunda ortak açıklama yapamadı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail'in saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayınlayamazken, geri kalan ülkeler acilen ateşkes uygulanmasını istedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu'nun bir metin hazırladığını ancak 27 üye ülkeden birinin itirazı nedeniyle ortak açıklama olarak yayınlanamadığını ifade etti. Borrell, bunun yerine basın toplantısında metni okudu.

Buna göre, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani erişim sağlayabilmesi için çatışmaların acilen durdurulması ve ateşkes uygulanması çağrısı yapılan metinde, artan şiddetin çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Bunlar arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan metinde, İsrail'e yönelik roket saldırıları kınanırken, İsrail'in kendini savunma hakkının desteklendiği belirtildi.

Ancak bunun orantılı olması ve uluslararası insani hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret edildi.

AB'nin daha önce yaptığı Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun korunması çağrısı yinelenerek, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmalarının da durdurulması istendi.

AB'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı olarak kabul ettiğine atıfta bulunan metinde, aynı zamanda Filistinlerin de kendilerini savunma hakkı olduğu ve sorunun siyasi bir çözüm gerektirdiğini ifade edildi.

Sadece siyasi çözümün barışı getirebileceğine değinilerek, şiddetin sona ermesinin ardından siyasi görüşmelere geçilmesi gerektiği belirtildi.

Barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı yapılarak, Filistin'deki seçimlerin bir öncelik olduğunu ve hiç kimsenin bunu engellememesi gerektiği kaydedildi.

Borrell, bir gazetecinin sorusu üzerine metni veto eden ülkenin Macaristan olduğunu söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

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