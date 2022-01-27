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AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti

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AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti
AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Intel'e 13 yıl önce verdiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına karşı Intel firmasının açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Intel'e 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetti.

Kararda, Komisyon'un Intel'e yönelik para cezasına ilişkin incelemesinin eksik olduğu, firmanın uyguladığı indirimlerin rekabeti engelleyici etkilere sahip olup olmadığı konusunda gerekli yasal standartların yerine getirilmediği kaydedildi.

AB Komisyonu, 2009 yılında ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası vermişti.

Intel, AB Komisyonu'nun para cezası karşısında hukuki süreç başlatmıştı.

AB Mahkemesi, 2014'de Intel'in davasını reddetmişti. Şirket, bu kararı bir üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı, 2017 yılında alt mahkeme kararını iptal etmiş ve davanın tekrar ele alınmasına hükmetmişti.

Mahkeme kararını, AB Komisyonu tarafından benzer para cezaları uygulanan Apple ve Google gibi firmalar da yakın takip ediyordu.

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