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AB mali yardımları Türkiye'de adalet sistemine aktarılacak

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AB mali yardımları Türkiye'de adalet sistemine aktarılacak
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye’ye yapılan Birliğe katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bugün Brüksel’de açıklamalarda bulunan Juncker, AB’nin taahhüt etmiş olduğu mali yardım miktarını azaltmayacağını, ancak bu fonların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı.

Juncker Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinde yıllardan bu yana bir ilerleme kaydedilmediğine işaret ederek "Biz Türkiye’nin yeniden Avrupalı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) kapsamındaki fonlar, üyelik adayı ülkelerin AB standartlarına ulaşması amacıyla kullanılıyor. AB'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon Euro'luk taahhüdü bulunuyor.

AB Komisyonu fonlar için çalışma yapmakla görevlendirilmişti

Ekim ayı sonunda Brüksel’de yapılan AB liederler zirvesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan gerginlik dolayısıyla fonlarda kısıntı yapılmasını gündeme getirmişti. Ancak zirvede fonların kısılmasından ziyade Türk sivil toplum kuruluşlarının, özellikle demokratikleşme, ifade özgürlüğü ve temek hak ve özgürlükler gibi konulardaki projelerinin daha da güçlü bir şekilde desteklenmesi kararlaştırılmış ve Türkiye'ye için öngörülen mali yardımların amacına daha uygun bir biçimde kullanabilmesi konusunda çalışma yapması için AB Komisyonu görevlendirilmişti.  

Sırbistan ve Karadağ'ın 10 yıl içinde tam üye olması bekleniyor

Bununla birlikte AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker gelecek on yıl içerisinde AB’nin en az iki Batı Balkan ülkesine doğru genişlemeyi beklediklerini de söyledi. Juncker, 2025 yılından önce Sırbistan ve Karadağ‘ın AB üyesi olacaklarını tahmin ettiğini, Bulgaristan ve Romanya’nın da Schengen Bölgesi’ne dahil edilmesinden yana olduğunu belirtti.  

Şu anda 28 üyeye sahip olan AB son olarak 2013 yılında Hırvatistan’ı Birliğe üye kabul etmişti. Finans ve mülteci krizi nedeniyle genişleme süreci geçici olarak duraksamıştı. 

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