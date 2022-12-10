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AB nakit ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, nakit yapılan ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlandırmak ve bin avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetleme konusunda anlaşma sağladı.
AB nakit ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, nakit yapılan ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlandırmak ve bin avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetleme konusunda anlaşma sağladı.

AB Konseyi, üye ülkelerin, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenlemeye ilişkin müzakerelerde uzlaştıklarını duyurdu.

Buna göre, mevcut düzenleyici çerçevenin kapsamı genişletilecek ve boşluklar kapatılacak.

AB üyesi ülkelerde mali işlemlere daha katı kurallar uygulanacak.

10 BİN EURO’YU AŞAN ÖDEMELER YASAKLANACAK

Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler sınırlandırılacak.

AB ülkelerinde 10 bin Euro’yu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden 10 bin Euro’dan daha düşük sınır uygulayabilecek.

Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.

AB, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletebilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerine ilişkin gerekli özeni göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve bilgileri doğrulamak zorunda kalacak.

KRİPTO VARLIKLARDA KİMLİK GİZLİLİĞİ ZORLAŞACAK

Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin Euro’dan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapmak zorunda olacak.

Kara paranın aklanmasının önlenmesinde uluslararası standart belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafından da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak.

Bu aşamadan sonra söz konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakereler yürütülecek.

MEVCUT DURUMDA SINIRLAMA YOK

Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde anlaşmalarının ardından düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

Nakit ödemeler, Fransa’da bin Euro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin Euro, Polonya’da 15 bin Euro’ya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

Mevcut durumda Almanya’da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin Euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor. 

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