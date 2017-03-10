AB projesinden alınan hibeyi FETÖ'ye aktarmışlar

Çorum'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, TÜTEV'ce hazırlanan bir proje için AB'den alınan 143 bin avro hibe desteğinin çeşitli yollarla örgüte finansman olarak aktarıldığı belirtildi.

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt mensubu mühendis ve teknisyenler tarafından kurulan Türkiye Teknik Elemanlar Vakfınca (TÜTEV) hazırlanan bir proje için Avrupa Birliğinden (AB) alınan 143 bin avro hibe desteğinin amacı dışında kullanıldığı ve söz konusu hibenin çeşitli yollarla örgüte finansman olarak aktarıldığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün mütevelli heyeti ve üst düzey yöneticilerini kapsayan iddianame, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün Çorum yapılanmasıyla ilgili bilgiler iddianamede

Örgütün sözde "Çorum imamı" firari Gökhan D. ile mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 29 sanık hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3 sanık hakkında da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık tarafından hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, örgütün Çorum il yapılanması, yöneticileri ve örgüt bünyesindeki kurum ve kuruluşlar hakkında önemli bilgilere yer verildi.

İddianameye göre, FETÖ/PDY tarafından Çorum'da iş adamları ve esnaf kesimini elde tutabilmek amacıyla Hitit Sanayici ve İş Adamları Derneği ile toplum üzerinde FETÖ/PDY'nin hem halktan aldığını tekrar halka verdiği imajını oluşturmak hem de örgüte finans sağlamak ve toplanan bağışların yasal olduğunu göstermek amacıyla Kimse Yok Mu Derneğinin Çorum'daki örgütlenmesinin hayata geçirildiği belirlendi.

Örgütün Çorum'da, her meslek grubuna yönelik değişik adlar altındaki yasal zeminde görünen ancak asıl amacı örgütün finans ve eleman teminine destek olmak olan dernekler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla topluma nüfuz etmeye çalıştığı tespitine yer verilen iddianamede, örgüte müzahir mühendis ve teknisyenleri bir araya getirmek için de TÜTEV isimli örgütlenmenin kurulduğu bilgisine yer verildi.

Öğrencilere ödenen paralar geri alınmış

TÜTEV ile ilgili yapılan incelemede, vakfın, terör örgütüne finans ve eleman temini için kullanıldığı ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği öğrenildi. Vakıfça 2008-2009 yıllarında "CNC Programcı ve Operatörü Yetiştirme Projesi" adı altında hazırlanan projeye AB tarafından 143 bin avro hibe desteği verildiği, 35 bin avroya CNS işleme makinesi alınarak amacı dışında kiraya verilip kira bedelinin de TÜTEV üyesi Mithat A'nın banka hesabına yatırıldığı tespit edildi.

Ayrıca proje kapsamında öğrencilere ödenmesi gereken günlük 8 avronun öğrencilerin hesaplarına yatırılmasına rağmen bankadan çektirilmek suretiyle ellerinden geri alındığı, proje kapsamındaki faaliyetlerde görev alan öğretmenlere ödenen ücretin de bağış adı altında TÜTEV’e aktarıldığı belirlendi.

Yurtlarda konaklayıp otellerden fatura kestirmişler

Proje bünyesindeki faaliyetlere katılanlar için İstanbul ve Bursa’ya geziler düzenlendiği, katılımcıların da örgüte ait yurtlarda barındırılmasına rağmen "otel konaklaması yapıldı" gösterilerek faturalar kesildiği belirtildi. Bu şekilde fazladan 21 bin 186 lira harcama yapıldığı gösterilerek örgüte finansman sağlandığının tespit edildiği ayrıca TÜTEV içerisindeki Hayati A’nın üyelerden değişik adlar altında alınan paraları toplayarak her ay düzenli olarak 8 bin lirayı örgütün para kuryesine elden nakit teslim ettiği bilgisine yer verildi.