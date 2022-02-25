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AB, Putin ve Lavrov'un ekonomik varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor

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Avrupa Birliği, Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un varlıklarını dondurma kararı almaya hazırlanıyor.
AB, Putin ve Lavrov'un ekonomik varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un varlıklarını dondurma kararı almaya hazırlanıyor.

Açıklama bir yetkiliye dayandırılıyor.

İki Rus siyasetçinin, AB ekonomik alanında hangi varlıkları olduğu bilinmiyor.

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