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“AB Rum Kesimine 800 Milyon, Kktc’ye 5 milyon euro layık gördü…''

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği: “AB Rum Kesimine 800 Milyon, Kktc’ye 5 milyon euro layık gördü…hükümet bunu reddetmeli”
“AB Rum Kesimine 800 Milyon, Kktc’ye 5 milyon euro layık gördü…''

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Avrupa Birliği’nin (AB) Rum Kesimine 800 Milyon, KKTC’ye 5 Milyon Euro insani yardım yapmasını eleştirerek “AB bir kez daha sınıfta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

İŞAD adına yazılı açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Özyer, KKTC’ye 46 yıldır uygulanan ambargolar altında ekonomik bir savaş verildiğini, bu ambargo anlayışının sadece ekonomik değil, spor, sanat ve insani yardıma kadar dayandığını ifade etti.

AB’nin Covid-19 mücadelesi için Rum kesimine 800 milyon Euro yardım ederken, KKTC halkına 5 milyon Euro layık gördüğünü belirten Özyer, “Adaya gelen ‘insani’ yardımların nüfusa oranla verilmemesi Avrupa’nın adaletsizliğini ve insanlığın bittiği noktayı bize bir kere daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“ELİNİZİN TERSİYLE İTİN”

“Hükümetimize teklifimiz bu parayı elinin tersiyle itmesi ve muhataplarına gerekli tepkiyi göstermesidir” diyen Özyer, AB’nin her zamanki gibi yine işine gelir şekilde davranarak bir kere daha sınıfta kaldığını savundu.

Özyer, şöyle devam etti:

“Dünyadaki ve Kıbrıs adasındaki bu adaletsizlikler bizlere göstermiştir ki! Artık bu iş böyle gitmez. Adil ve eşitlikçi bir yaklaşımda bulunana kadar dernek olarak bizler AB ve Rum komşularımızı muhatap almayacağımızı ve gerekirse her ortamda protesto edeceğimizi kamuoyumuza saygılarımızla bildiririz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İŞAD her zamanki gibi doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edecek”

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