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AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor.
AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın Murnao kasabasında, Avrupa’da yaşanan enerji krizine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Rusya’dan boru hattıyla Avrupa’ya gelen doğalgaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum.” diyen von der Leyen, AB’nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa’da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti.

Son aylarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa’daki manipülasyonlarıyla mücadele etmek için yoğun çalıştıklarını belirten von der Leyen, “Putin’in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz.” diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatları tarihi zirve yaptı.

Başını Almanya ve Fransa’nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

Mevcut sistemde AB’deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğalgaz santrallerince belirleniyor.

Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya’da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

AB ülkelerinin enerji bakanları doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül’de Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacak.

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