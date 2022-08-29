  • BIST 3.147,38
  • Altın 1007.28
  • Dolar 18.1832
  • Euro 18.092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası

» »
Financial Times'ın (FT) haberine göre, AB dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da yapılacak iki günlük bir toplantıda 2007 AB-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınmasını desteklemeyi planlıyor
AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası

Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yanıt olarak, birkaç üye ülke, bloğa giren Rus vatandaşlarının yasaklanması veya ağır kısıtlamalar için aktif olarak kulis yapıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi gazeteye verdiği demeçte , "Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz” dedi.

Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.



Bir AB yetkilisinin FT'ye aktardığına göre yıl sonuna kadar ek kısıtlamaların kabul edilmesi bekleniyor.

BAZI ÜLKELER HALİHAZIRDA DURDURDU

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkeler Rus vatandaşlarına vize vermeyi çoktan durdurdu.Estonya Başbakanı Kaja Kallas bu hafta Rus turistlerin ülke için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve seyahat yasağının bazı Rusları Kremlin'e "baskı yapmaya" teşvik edebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell de dahil olmak üzere diğerleri, Rus gezginlerin tamamen yasaklanmasına karşı çıktılar.

Bloğun, hükümetlerinin eylemleri için sıradan Rusları cezalandırmaması gerektiğini savundular.

Moskova önerilen önlemleri “açık milliyetçilik” ve yabancı düşmanlığı olarak niteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı28 Ağustos 2022 Pazar 14:22
  • Şeytan çıkarma ayini düzenleyen tarikat lideri tutuklandı28 Ağustos 2022 Pazar 13:05
  • Hollanda’da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı28 Ağustos 2022 Pazar 12:47
  • Cezayir ile Fransa arasında yenilenen ortaklık için “Cezayir Deklarasyonu” imzalandı28 Ağustos 2022 Pazar 11:03
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e kamuoyu desteği düşüyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:35
  • Almanya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:34
  • Macron, Türkiye’yi hedef almıştı, yanıt geldi27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:45
  • Borrell: Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum endişe verici27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:23
  • Bulgaristan, kaçak göçmenlere karşı Türkiye sınırında asker sayısını artırıyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:48
  • Macron’dan ‘Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor’ iddiası27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti