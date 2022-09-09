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AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı

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AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı
AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tümüyle askıya aldığını duyurdu.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya alındığı, bundan sonra Rus vatandaşları için vizeyle ilgili genel kuralların geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, “Bu, vize başvuru ücretinin 35 avrodan 80 avroya yükselmesine, ek belge sunma ihtiyacına, uzayan vize işlem sürelerine ve çok girişli vizelerin verilmesi için daha kısıtlayıcı kurallara neden olacaktır.” bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir vize kolaylaştırma anlaşması, değerleri paylaştığımız güvenilir ortaklarımızın vatandaşlarına AB’ye ayrıcalıklı erişim sağlıyor. Rusya, sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırıları da dahil olmak üzere, haksız başlattığı savaşıyla bu güveni kırmış ve temel değerleri ayaklar altına almıştır. Bugünkü karar, Rusya’nın eylemlerinin doğrudan bir sonucu ve Ukrayna’ya ve halkına olan sarsılmaz bağlılığımızın bir başka kanıtıdır.”

Karar, 12 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

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