  • BIST 2.016,03
  • Altın 846.737
  • Dolar 13.7974
  • Euro 15.638
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

AB Rusya Yaptırımlarını Kabul Etti

» »
Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.
AB Rusya Yaptırımlarını Kabul Etti

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.


Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri: Rus askerleri "barış gücü" olamaz23 Şubat 2022 Çarşamba 12:39
  • Rusya lideri Putin, “samimi diyaloğa açık olduğunu" söyledi23 Şubat 2022 Çarşamba 12:32
  • Donetsk ve Luhansk nerede ve statüsü ne?22 Şubat 2022 Salı 19:57
  • Donbass'tan son gelişmeler| Rus Federasyon Konseyi, Rus ordusunun yurt dışında kullanımına onay verdi22 Şubat 2022 Salı 19:31
  • Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor22 Şubat 2022 Salı 13:53
  • Putin, Ukrayna'da tanıdığı iki bölgeye 'barış gücü' gönderecek, BM Güvenlik Konseyi toplandı22 Şubat 2022 Salı 12:54
  • Zelensky: "Korkmuyoruz, alınan kararlarla bağlantılı sonuçların sorumluluğu Rusya'ya ait22 Şubat 2022 Salı 12:24
  • Kuzey Kore lideri Kim, Çin Devlet Başkanı Şi'yi tebrik etti22 Şubat 2022 Salı 11:17
  • Birçok Havayolu Şirketi Ukrayna Uçuşlarını Askıya Aldı21 Şubat 2022 Pazartesi 19:39
  • Üst Üste Yatıyorlar, Aç Ve Susuz Kaldılar: Rusya Sınırda Askerlerini Unuttu Mu21 Şubat 2022 Pazartesi 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti