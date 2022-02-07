AB: Rusya’nın Gazı Kesme İhtimaline Karşı Görüşüyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’dan gaz tedariğine dair endişelerin ardından Avrupa Birliği’nin (AB) ABD ve diğer tedarikçilerle Avrupa’ya gaz teslimatlarını artırmaları için görüştüğünü açıkladı.

Von der Leyen bir basın konferansında yaptığı açıklamada “ABD ile esasen daha çok sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini kapsayacak olan enerji güvenliği için bir ortaklık kuruyoruz. Avrupa’ya gaz tedarikini artırmaları için Norveç gibi diğer gaz tedarikçisi ülkelerle de görüşüyoruz” dedi.

Rusya’dan gaz ithalatının beklentilerden az olmasını da kapsayan bazı sebeplerden dolayı son aylarda gaz fiyatları zaten fazla yükselirken, Batı ve Moskova arasında Ukrayna üzerine gerilimin tırmanması Rus gazının Avrupa’ya tedarikine dair endişelerin artmasına neden oldu.