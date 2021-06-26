AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Michel, Rusya’nın, Minsk Anlaşması'nı tam olarak uygulanmasını sağlamak için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

AB'nin Rusya'ya karşı ilkelere dayalı, uyumlu ve stratejik bir yaklaşım izleyeceğine işaret eden Michel, "Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattık." ifadesini kullandı.

Karar doğrultusunda Rusya'ya yaptırımlar 31 Ocak 2022'ye kadar uzatılacak.

Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Söz konusu yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2021'de son buluyordu.