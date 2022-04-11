  • BIST 2.449,11
  • Altın 922.13
  • Dolar 14.6899
  • Euro 16.0043
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada

» »
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.
AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Rus ordusu 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybetti11 Nisan 2022 Pazartesi 14:01
  • Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk11 Nisan 2022 Pazartesi 12:31
  • Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek11 Nisan 2022 Pazartesi 11:42
  • Fransa seçimleri: Macron'u Le Pen karşısında bu kez neden zor bir seçim bekliyor?11 Nisan 2022 Pazartesi 11:03
  • Nehammer Moskova'ya gidiyor11 Nisan 2022 Pazartesi 10:39
  • Eski turizm bakanı Elena Undrea, sınırda tutuklandı10 Nisan 2022 Pazar 20:45
  • Fransa’da oy verme işlemi başladı10 Nisan 2022 Pazar 11:57
  • 2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı09 Nisan 2022 Cumartesi 11:13
  • Fransa’da iki cami, cemaati ağırlamaya elverişli olmadığı ileri sürülerek kapatıldı08 Nisan 2022 Cuma 19:14
  • Ukrayna: İki Rus roketi tren istasyonunu vurdu08 Nisan 2022 Cuma 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti