  • BIST 1.178
  • Altın 485,379
  • Dolar 7,9343
  • Euro 9,2794
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

AB saç bakım ve güzellik sektörüne de destek vereceğini açıkladı

» »
AB tarafından finanse edilen destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne ilk ödemeler hazır hale gelirken, finansal destek programının 2. aşamasında saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne destek sağlanacağı açıklandı.
AB saç bakım ve güzellik sektörüne de destek vereceğini açıkladı

AB tarafından finanse edilen destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne ilk ödemeler hazır hale gelirken, finansal destek programının 2. aşamasında saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne destek sağlanacağı açıklandı.

AB destek ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programı Covid-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül 2020'de başlatıldı.

Destek programının birinci ve ikinci aşamalarının bütçesinin  3 milyon Euro olduğu ve  destek kapsamında uygun işletmelere 18 Bin TL'ye kadar finansal destek sağlanacağı belirtildi.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci aşamanın 25 Eylül tarihinde son bulduğu belirtilen açıklamada, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki işletmelere yapılacak ödemelerin ilk kısmının bugün itibariyle hazır hale geleceği ve ödemelere önümüzdeki haftalarda  devam edileceği kaydedildi. 

Açıklamada, saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne yapılacak desteklere yönelik başvuru çağrısının Kasım 2020’de açılacağı belirtildi.

Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvuruların kabul edileceği ve aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmanın mümkün olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen destek programı, Northern Ireland Cooperation
Overseas (NI-CO ) tarafından ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' projesi kapsamında Avrupa
Komisyonu ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde uygulanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde tabanca bulunmuştu işte karar15 Ekim 2020 Perşembe 15:55
  • Bakan Oğuz Dünya Gıda Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı15 Ekim 2020 Perşembe 15:39
  • Casino İşletmecileri Birliği: “Seçim Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize zarar vermemeli”15 Ekim 2020 Perşembe 15:38
  • Rauf Denktaş'tan Ersin Tatar'a destek ziyareti15 Ekim 2020 Perşembe 15:29
  • YKP, halkı “Ersin Tatar’a oy vermemeye” çağırdı15 Ekim 2020 Perşembe 14:49
  • Devlet Piyangosu'nun 600Bin TL'lik çekilişi pazar günü15 Ekim 2020 Perşembe 14:41
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu: “Serdar Denktaş’ın ‘DP’nin kendi onuruna sahip çıkamadığı ’ ifadesini esefle karşılar, suçlamasını şiddetle reddederiz”15 Ekim 2020 Perşembe 14:40
  • Gıda Mühendisleri Odası: “Dünyada güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline geldi”15 Ekim 2020 Perşembe 14:19
  • Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu kalacak!15 Ekim 2020 Perşembe 14:16
  • Gazimağusa'da yangın15 Ekim 2020 Perşembe 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti