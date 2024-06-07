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AB seçimi için kuzey Kıbrıs'tan otobüsler kalkacak

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İnsan Hakları Platformu, 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için ulaşım hizmeti sağlayacak.
AB seçimi için kuzey Kıbrıs'tan otobüsler kalkacak

İnsan Hakları Platformu, 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için ulaşım hizmeti sağlayacak.

Platform, İskele – Derinya, Girne – Lefkoşa ve Lapta – Bostancı rotalarında hizmet verecek.

 

Platform, seçim merkezlerine sabah ve öğlen seferleri düzenleneceğini belirterek, hizmetten faydalanmak isteyenlerin 6 Haziran 2024 Perşembe gününe kadar 0542 862 00 60 numaralı telefonu arayıp kayıt yaptırmalarını rica etti. Platform, otobüs sayısının belirlenmesi için yolcuların kimlik bilgilerini ve güzergah tercihlerini bildirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ulaşım hizmeti sağlanacak güzergahlar şu şekildedir:

 

İskele – Derinya

  Derinya Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket

9.10: Sınırüstü Tatlı Market önü

9.15: Boğaziçi köy meydanı

9.20: Kuzucuk köy meydanı

9.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü

9.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü

10:10: Derinya Sınır Kapısı

10:15: Derinya Seçim Merkezi

  Derinya Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket

14:10: Sınırüstü Tatlı Market önü

14.15: Boğaziçi köy meydanı

14.20: Kuzucuk köy meydanı

14.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü

14.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü

15:10: Derinya Sınır Kapısı

15:15: Derinya Seçim Merkezi

Girne – Lefkoşa

 Aydemet Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: Girne Belediyesi önünden hareket

9.15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı

9.45: Kermiya Sınır Kapısı

9.55:Aydemet Seçim Merkezi

 Aydemet Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: Girne Belediyesi önünden hareket

14:15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı

14.45: Kermiya Sınır Kapısı

14.55: Aydemet Seçim Merkezi

Lapta – Bostancı

  Astromeritis Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: Lapta Belediyesi önünden hareket

9.45: Güzelyurt Otobüs Terminali

10:00: Zodya Sınır Kapısı

10:05: Astromeritis Seçim Merkezi

 Astromeritis Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: Lapta Belediyesi önünden hareket

14:45: Güzelyurt Otobüs Terminali

15.00: Zodya Sınır Kapısı

15:05: Astromeritis Seçim Merkezi

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