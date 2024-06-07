AB seçimi için kuzey Kıbrıs'tan otobüsler kalkacak

İnsan Hakları Platformu, 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için ulaşım hizmeti sağlayacak.
Platform, İskele – Derinya, Girne – Lefkoşa ve Lapta – Bostancı rotalarında hizmet verecek.
Platform, seçim merkezlerine sabah ve öğlen seferleri düzenleneceğini belirterek, hizmetten faydalanmak isteyenlerin 6 Haziran 2024 Perşembe gününe kadar 0542 862 00 60 numaralı telefonu arayıp kayıt yaptırmalarını rica etti. Platform, otobüs sayısının belirlenmesi için yolcuların kimlik bilgilerini ve güzergah tercihlerini bildirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.
Ulaşım hizmeti sağlanacak güzergahlar şu şekildedir:
İskele – Derinya
Derinya Seçim Merkezi Sabah Seferi
9.00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket
9.10: Sınırüstü Tatlı Market önü
9.15: Boğaziçi köy meydanı
9.20: Kuzucuk köy meydanı
9.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü
9.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü
10:10: Derinya Sınır Kapısı
10:15: Derinya Seçim Merkezi
Derinya Seçim Merkezi Öğlen Seferi
14:00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket
14:10: Sınırüstü Tatlı Market önü
14.15: Boğaziçi köy meydanı
14.20: Kuzucuk köy meydanı
14.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü
14.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü
15:10: Derinya Sınır Kapısı
15:15: Derinya Seçim Merkezi
Girne – Lefkoşa
Aydemet Seçim Merkezi Sabah Seferi
9.00: Girne Belediyesi önünden hareket
9.15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı
9.45: Kermiya Sınır Kapısı
9.55:Aydemet Seçim Merkezi
Aydemet Seçim Merkezi Öğlen Seferi
14:00: Girne Belediyesi önünden hareket
14:15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı
14.45: Kermiya Sınır Kapısı
14.55: Aydemet Seçim Merkezi
Lapta – Bostancı
Astromeritis Seçim Merkezi Sabah Seferi
9.00: Lapta Belediyesi önünden hareket
9.45: Güzelyurt Otobüs Terminali
10:00: Zodya Sınır Kapısı
10:05: Astromeritis Seçim Merkezi
Astromeritis Seçim Merkezi Öğlen Seferi
14:00: Lapta Belediyesi önünden hareket
14:45: Güzelyurt Otobüs Terminali
15.00: Zodya Sınır Kapısı
15:05: Astromeritis Seçim Merkezi
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