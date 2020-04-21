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AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor

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AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor
AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor

AB, sınırların tamamen açılarak seyahatlerin normal seyrine dönmesinin henüz mümkün olmadığını ancak yaz dönemi için hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun günlük basın toplantısında konuşan Baş Sözcü Eric Mamer, üye ülkelerin aralarında seyahat kısıtlamalarını azaltmaya yönelik girişimleri desteklediklerini söyledi.

Mamer, “AB, seyahatlerin normal seyrine dönmesi için bir yönerge sunacak. Ancak henüz o noktada değiliz.” açıklamasında bulundu.

AB’nin “yaz dönemine” ilişkin “akıllı çözümler” üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktaran Mamer, çözümün tüm ülkelere uygun olması ve sahadaki durumu göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizdi.

AB, 17 Mart’ta üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirmişti. Kısıtlamanın ise 15 Mayıs’a uzatılması talep edilmişti.

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