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AB, Seyahatlere 9 Ay İçinde 3. Doz Kovid-19 Aşısı Olma Şartı Getiriyor

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AB, Seyahatlere 9 Ay İçinde 3. Doz Kovid-19 Aşısı Olma Şartı Getiriyor
AB, Seyahatlere 9 Ay İçinde 3. Doz Kovid-19 Aşısı Olma Şartı Getiriyor

Avrupa Birliği (AB) içinde ve 3'üncü ülkelerden seyahatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ikinci dozu takip eden 9 ay içinde 3. doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz sayılacak.

AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB'ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu.

3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı.

AB'NİN DİĞER YENİ SEYAHAT KURALLARI

AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine "kişi temelli" bir sisteme geçmeyi planlıyor.

1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birliğe seyahat yapılabilecek.

Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanımıştı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa'da aralık ve ocakta delta varyantı kaynaklı salgın yükünün artacağı belirtilerek, takviye dozların yapılması tavsiye edilmişti.

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