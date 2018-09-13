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AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor

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AB Komisyonu, 2015 yılındaki mülteci akını nedeniyle Schengen ülkeleri arasında başlatılan sınır kontrollerinin kaldırılması için harekete geçti.
AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "AB dış sınırlarının azami korunma ve kontrolü için gerekenleri yaptık. Artık en kısa zamanda Schengen ilkelerinin normal uygulamasına geri dönülmelidir” dedi. Schengen anlaşmasına dahil olan 22 AB ülkesi arasında serbest dolaşım ilkesi uygulanıyor.

Mülteci krizi nedeniyle Schengen üyesi Almanya ile Avusturya arasındaki sınır ile Fransa, Danimarka, İsveç ve AB üyesi olmayan Norveç'te kontroller yeniden başlatılmıştı. Kontrollere mülteci krizinden kaynaklanan güvenlik sorunları gerekçe gösterilmişti.

"Avrupa dışa kapanmayacak"

Avramopoulos, AB Komisyonu'nun göç politikasıyla ilgili önerilerini bugün Brüksel'de açıklayacak. Komisyon üyesi öncesinde yaptığı açıklamada "Schengen'in Avrupa entegrasyon sürecinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu ve bu anlaşmanın güvence altına alınabilmesi için tamamlayıcı önerilerde bulunacaklarını" söyledi.

Avramopoulos, AB'nin Afrika ve Arap devletlerinden gelen göçmenlere kapanmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Avrupa'yı hiçbir zaman dışa kapalı müstahkem mevki haline getirmeyi planlamadıklarını ve Avrupa'nın gerçekten ihtiyacı olanların uluslararası korumadan yararlanabileceği bir yer olarak kalacağını" belirtti.

AB Komisyonu'nun göç politikasıyla ilgili önerileri arasında bin 500 olan sınır ve sahil muhafaza personeli sayısının 10 bine çıkarılıp ek yetkilerle donatılması da bulunuyor.

Avramopoulos, dış sınırlardaki korunma önlemlerinin AB iltica hukukunda yapılması öngörülen reforma engel teşkil etmeyeceğini ve ek unsurların genel uzlaşma sağlanmasına yarayacağını söyledi. Komisyon üyesi, son gelişmelerin Dublin sisteminin iyileştirilmesine her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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