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AB sınırlarını iki doz aşılanan ziyaretçilere açma kararı aldı

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Avrupa Birliği, iki doz koronavirüs aşısı tamamlanan ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı.
AB sınırlarını iki doz aşılanan ziyaretçilere açma kararı aldı

AFP haber ajansının kaynaklarına dayandırdığına göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sınırlarını tamamen aşılanan ziyaretçilere açma konusunda uzlaştı.

Kaynaklar, AB üye devletlerinin, corona virüse karşı tamamen aşılanmış yolculara bloğun sınırlarının yeniden açılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Öte yandan, mevcut kısıtlamalar altında, yalnızca Avustralya, İsrail ve Singapur’un da dahil olduğu 7 ülkenin vatandaşları aşı olup olmadığına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ayın sonunda The New York Times'a verdiği demeçte,  Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları yaptıranların AB ülkelerine seyahatinin ve serbest dolaşımını mümkün olacağını ifade ederek "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti.

 

AB'nin ilaç düzenleyicisi tarafından şimdiye dek Pfizer /BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford'un aşıları onaylandı. EMA'nın Sinovac ve Sputnik V aşılarına ilişkin incelemesi sürüyor.

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