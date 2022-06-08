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AB şirketlerde kadın yöneticileri artırmak istiyor

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Avrupa Birliği kurumları, halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranının 2026'ya kadar yüzde 40'a çıkarılması hedefini belirledi.
AB şirketlerde kadın yöneticileri artırmak istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerde şirketlerin yönetiminde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan yönergeye ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında kadın üyelerin oranı artırılacak.

Şirketlerde, 2026 yılına kadar icra görevi olmayan yönetici pozisyonlarının en az yüzde 40'ının kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenecek.

YÖNETİCİLER ŞEFFAF BİR SÜREÇ OLDUĞUNU KANITLAMAK ZORUNDA KALACAK

Şirketlerin, yönetim kurulu da dahil bütün üst pozisyonları içindeki kadın oranının da en az yüzde 33 olması için adımlar atılması gerekecek.

Hedefi yakalamak için şirketlerin eşit niteliklere sahip adaylar arasında seçim yaparken az temsil edilen cinsiyetten adaylara öncelik vermesi gerekecek.

Bu hedeflere ulaşamayan şirketler, yönetici atarken veya seçerken şeffaf bir süreç uyguladıklarını kanıtlamak zorunda kalacak.

Söz konusu hedef 249'dan az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli firmaları kapsamayacak.

AB ÜLKELERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÜZDE 30,6’SI KADINLARDAN OLUŞUYOR

Yönergenin yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması gerekiyor.

Halihazırda, AB ülkelerinde, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 30,6'sı ve yönetim kurulu başkanlarının da yüzde 8,5’i kadınlardan oluşuyor.

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