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AB "süper varyant" nedeniyle Afrika'dan uçuşları durduruyor

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Avrupa Birliği, Güney Afrika'da COVID-19'un yeni varyantının tespit edilmesi üzerine, bu bölgeden uçuşları durdurmayı planlıyor.
AB "süper varyant" nedeniyle Afrika'dan uçuşları durduruyor

Avrupa Birliği, Güney Afrika'da COVID-19'un yeni varyantının tespit edilmesi üzerine, bu bölgeden uçuşları durdurmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Leyen, "Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek" ifadelerini kullandı.

İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana'da görülen varyant sebebiyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" almıştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Güney Afrika'dan sadece vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına izin vereceklerini duyurdu.

İtalya da son 14 günde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozabik Ve Namibya'da bulunan kişilere ülkeye giriş yasağı koydu.

 

Afrika'dan yayılan 'süper varyant' alarmı: Neler biliniyor?

 

Yeni varyant hızla yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, COVID-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

 

Pandemide yeni tehlike: 32 mutasyonlu Botsvana varyantı

 

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

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