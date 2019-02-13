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AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

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Avrupa Birliği Komisyonu, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 23 ülkeyi terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi.
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

Söz konusu liste itibar kaybının yanı sıra AB ülkeleri ile mali ilişkileri de zorlaştırıyor.

Ayrıca AB bankalarının listeye alınan ülkelerle yapılacak işlemler ve ödemeler sırasında ilave kontroller yapmasını zorunlu kılıyor.

Bu ülkeler Afganistan, Samoa, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, Virgin Adaları ve Yemen.

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