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AB: Temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamış olacağız

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70’inin temmuzda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış olacağını söyledi.
AB: Temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamış olacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70’inin temmuzda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış olacağını söyledi.

Von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile BioNTech-Pfizer’in Kovid-19 aşısının üretildiği Belçika’nın Puurs kasabasındaki fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Pfizer İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Albert Bourla ve BioNTech’in kurucu ortağı Özlem Türeci ile açıklama yapan von der Leyen, yıl başında aşılamanın başlamasından sonra üretimde ve dağıtımda birtakım zorluklarla karşılaştıklarını ancak aşılamaların hız kazandığını aktardı.

AB ülkelerine 150 milyon dozun üzerinde aşı gönderildiğini kaydeden von der Leyen, 123 milyon doz aşının uygulandığını bildirdi. Von der Leyen, AB’de en fazla kullanılan aşının BioNTech-Pfizer aşısı olduğunu belirterek “BioNTech-Pfizer’in muazzam çabaları ve teslimatlarını hızlandırmalarıyla temmuzda AB’deki yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılayacak yeterli dozumuz olacağına inanıyorum.” dedi.

BioNTech-Pfizer’in mRNA teknolojisiyle ürettiği Kovid-19 aşılarının AB’nin aşılama programının omurgasını oluşturacağını bildiren von der Leyen, bu aşılardan 2022 ve 2023 için 1,8 milyar doz daha satın almak üzere şirketle görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı. Von der Leyen, aşının 1 yıldan kısa sürede geliştirilmesindeki rolleri dolayısıyla BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye teşekkür etti.

Von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Puurs’taki tesisinin kapasitesinin yüzde 20 artırılması için gerekli onayı verdiğini duyurdu. AB yönetimi, daha önce yetişkin nüfusun aşılanmasında hedef olarak eylülü gösteriyordu. Özellikle AstraZeneca aşılarının teslimatında çıkan aksaklıklardan sonra AB yönetimi, mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara, dolayısıyla BioNTech-Pfizer’e yöneldi. Bu aşıların teslimatının planlanandan da iyi gitmesiyle ve virüslerin varyantlarına karşı etkisini de hesaplayarak AB yönetimi, gelecek yıllar için BioNTech-Pfizer aşılarına ağırlık vermeyi planlıyor. 

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