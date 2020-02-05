  • BIST 122.340
  • Altın 300,688
  • Dolar 5,9847
  • Euro 6,6048
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti

» »
AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti
AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu plana ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirten Borrell, "AB, 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor" vurgusunu yaptı.

İki bağımsız devletin eşit toprak dağılımına sahip olması gerektiğini savunan Yüksek Temsilci, "ABD'nin sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İki taraf kendi arasında çözmeli'
Borrell, adil ve kalıcı barış için iki tarafın da müzakerelere dahil olması gerektiğine dikkat çekerken, özellikle sınır konuları, Kudüs'ün statüsü, güvenlik ve mülteci sorunlarının taraflar arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerden kaçınmaları için iki tarafa da çağrıda bulunan Borrell, "Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakına ilişkin açıklamalardan özellikle endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya koronavirüse karşı önlem alıyor02 Şubat 2020 Pazar 14:11
  • Rusya'da meteor roket şeklinde düştü01 Şubat 2020 Cumartesi 14:19
  • İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi01 Şubat 2020 Cumartesi 10:50
  • İngiltere AB’den ayrıldı, Başbakan Johnson Brexit için ‘Son değil başlangıç’ dedi01 Şubat 2020 Cumartesi 10:31
  • Koronavirüs - İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı31 Ocak 2020 Cuma 14:50
  • Rusya'da gaz patlaması: 4 Türk hayatını kaybetti, 3 Türk yaralı31 Ocak 2020 Cuma 14:47
  • Koronavirüs nedeniyle İtalya'da Çinlilere ırkçı saldırılar başladı31 Ocak 2020 Cuma 13:33
  • Yunanistan'da Koronavirüs Şüphesi31 Ocak 2020 Cuma 12:03
  • Beş prematüre bebeğe morfin vererek zehirlemeye çalışan Alman hemşire tutuklandı30 Ocak 2020 Perşembe 21:24
  • Avrupa'dan Çin'e Uçuşlar Koronavirüs Nedeniyle Durduruldu30 Ocak 2020 Perşembe 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti