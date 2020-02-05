AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu plana ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirten Borrell, "AB, 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor" vurgusunu yaptı.

İki bağımsız devletin eşit toprak dağılımına sahip olması gerektiğini savunan Yüksek Temsilci, "ABD'nin sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İki taraf kendi arasında çözmeli'

Borrell, adil ve kalıcı barış için iki tarafın da müzakerelere dahil olması gerektiğine dikkat çekerken, özellikle sınır konuları, Kudüs'ün statüsü, güvenlik ve mülteci sorunlarının taraflar arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerden kaçınmaları için iki tarafa da çağrıda bulunan Borrell, "Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakına ilişkin açıklamalardan özellikle endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.