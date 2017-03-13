 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.318
  • Altın 145,024
  • Dolar 3,7472
  • Euro 3,9946
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

AB: Türkiye aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmalı

»
AB: Türkiye aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmalı
Avrupa Birliği (AB), Hollanda ile diplomatik gerilimin artarken 'Nazi açıklamaları' sonrası Türkiye'ye "aşırı açıklamalardan' uzak durması çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, "AB Türkiye'ye durumun daha da gerilmesine neden olabilecek aşırı açıklama ve eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Komisyon, Türkiye'nin Nisan ayında gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumunu, ülkenin AB'ye üyelik müzakere süreci ışığında değerlendireceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizler sonrası 'Nazi' benzetmesi yapması sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ortak yazılı açıklamalarını paylaştı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16 Nisan'da yapılacak referandumda kabul edilmeleri ve özellikle uygulamaya geçirilmeleri durumunda,Türkiye'de önerilen yasa değişiklikleri, AB üyeliğine aday olmanın Türkiye'ye getirdiği yükümlülükler ve ülkenin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamında değerlendirileceklerdir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya’da çifte vatandaşlığın iptali gündemde: ‘Erdoğan rejiminden koruyamıyor’13 Mart 2017 Pazartesi 15:48
  • Yalçınbayır: Tayyip Bey seçmen olsaydı, ‘Hayır' derdi13 Mart 2017 Pazartesi 15:32
  • Halaçoğlu: Suikastlar yapılabilir, büyük bombalar olabilir; 'evet' çıkması için her şeyi yapabilirler13 Mart 2017 Pazartesi 15:31
  • Hollanda-Türkiye krizinde NATO da devrede: Sakin olun13 Mart 2017 Pazartesi 15:30
  • Anayasa Profesörü Batum, 'başkanlık sitemini' Trabzonsporluların gözünden anlattı13 Mart 2017 Pazartesi 15:24
  • Yıldırım: Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki bayrağın indirilmesi olayı provokasyon13 Mart 2017 Pazartesi 15:23
  • FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması hakkında iddianame hazırlandı13 Mart 2017 Pazartesi 15:10
  • Hollanda'dan Ankara'ya: Nazi suçlamasından vazgeç13 Mart 2017 Pazartesi 15:03
  • Hollanda'dan seyahat uyarısı, Türkiye'den iki nota13 Mart 2017 Pazartesi 13:33
  • Üniversite sınavına 36. kez girdi13 Mart 2017 Pazartesi 12:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti