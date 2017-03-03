AB Türkiye ile anlaşmada sözünü tuttuğunu iddia etti

AB, son yayımladıkları rapordaki verilere rağmen sığınmacılara ilişkin Türkiye ile yaptıkları anlaşmada sözlerini tuttuklarını iddia ederken, üye ülkelerinin göçmenleri durdurmak için ördüğü duvarların temel haklara uyumlu olduğunu savundu.

AB Komisyonu, geçen sene 18 Mart'ta imzalanan AB-Türkiye anlaşmasının uygulanmasına ilişkin 5. raporunu dün açıkladı. AB'nin üstüne düşeni yapmadığının görüldüğü raporda, Türkiye'den 72 bin sığınmacı alınması gerekirken bunlardan sadece 3 bin 565'inin kabul edildiği belirtildi.

AB'nin söz verdiği ancak yerine getirmediği diğer bir konu da, sığınmacılar için yapılacak maddi katkı oldu. Anlaşmada 2016-2017 için 3 milyar avro, 2018 için de artı 3 milyar avroluk katkı kayda geçirildi. 2,2 milyar avro projelendirilse de şimdiye kadar transfer edilen para miktarı 750 milyon avro oldu.

"AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor"

AB Komisyonu Sözcülüğü, AA muhabirinin konuya ilişkin bir sorusu üzerine, sözlerine bağlı olduklarını iddia etti.

"AB, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor" denilen yazılı cevapta, sığınmacılar için yapılacak maddi katkının transferini hızlandırdıkları, şimdiye kadar 3 milyar avronun 2,2 milyar avrosunu projelendirdikleri ifade edildi. Ayrıca bu ay yapılacak toplantıda alınacak kararla rakamın 3 milyar avroya yaklaşacağı belirtildi.

Türkiye'den AB'ye sığınmacıların yerleştirilmesindeki yavaşlığa ilişkin de "Türkiye'den sığınmacı alınmasında istikrarlı bir hız var. Üye devletler de Türkiye'de sığınmacıları mülakat yapacak görevliler dahil, yeniden yerleştirme operasyonlarına hazırlıklarda ilerleme kaydediyor." ifadeleri kullanıldı.