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AB: Türkiye ile mülteci anlaşması işliyor

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AB: Türkiye ile mülteci anlaşması işliyor
AB Göç Komiseri Avramopoulos, Türkiye-AB mülteci anlaşmasının Yunanistan kaynaklı zorluklara rağmen işlediğini söyledi.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'yle varılan mülteci anlaşmasının uygulanmasına bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ye açıklamalarda bulunan Avramopoulos, "AB-Türkiye anlaşması imzalandığından beri Ege Denizi'nde hayati tehlike taşıyan geçişlerde gözle görülür düşüş kaydettik" dedi. Avramopoulos, şu ana dek Suriyeli mültecilerin Türkiye'de toplam üç milyar euro değerindeki yardım paketinden yararlandığını da söyledi.

Güncel bir ilerleme raporundan bilgiler aktaran Avramopoulos, "Şu anda Türkiye'de tehlike altında bulunan bir milyondan fazla mülteciyi aylık elektronik nakit ödemelerle destekliyoruz" dedi. Komiser, buna ek olarak Türkiye'deki yaklaşık yarım milyon Suriyeli mülteci çocuk için çeşitli eğitim projelerinin de hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Avramopoulos, hem Yunan adalarında bulunan hem de yasa dışı biçimde AB'ye geldikten sonra Türkiye'ye geri gönderilen mültecilerin durumunda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'ya 6 kat daha fazla mülteci

Anlaşma Mart 2016'da imzalandığından bu yana Avrupa'nın aldığı mülteci sayısı, Türkiye'ye iade edilen mülteci sayısından neredeyse 6 kat daha fazla. Güncel rakamlara göre, şu ana kadar bin 969 kişi Türkiye'ye geri gönderilirken, bunun karşılığında yaklaşık 11 bin 354 Suriyeli mülteci de halihazırda yasal olarak AB'ye geldi.

Geri göndermelerin düşük olmasının sebebi ise Yunanistan'daki işlemlerin yavaş işliyor oluşu. Komiser Avramopoulos, "Yunan makamları, Türkiye'ye efektif bir iade süreci sağlamak ve böylece anlaşmanın merkezi unsurunu uygulamaya koymak adına, AB-Türkiye anlaşması konusunda daha fazla efor sarfetmek ve gerekli miktarda kaynağı hazır etmek zorunda" şeklinde konuştu.

Yasa dışı mülteci akınını durdurmayı hedefleyen mülteci anlaşması, aslında mülteci değiştokuşunda "1'e 1" prensibini öngörüyor. Anlaşmaya göre Yunan adalarından sığınma başvurusu kabul edilmeyen mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesini, bunun karşılığında da geri gönderilen her Suriyeli için Türkiye'den yasal yollarla bir Suriyeli mülteci alınmasını öngörüyor. Türkiye'ye mülteciler için mali yardım yapılması da anlaşmaya dahil.

İki yıllık mülteci planı geliyor

Avramopoulos, mültecilerin AB'ye yasal geliş sürecini kolaylaştırmak için gelecekte Avrupa'nın tamamında geçerli olacak bir çerçevenin de mevcut olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin temsilcileri, çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'yla ortak bir müzakere zemininde fikir birliğine vardı. Buna göre AB Komisyonu'nun mülteci alımında bir üst sınırı öngören ve coğrafi ağırlık noktalarını belirleyen iki yıllık bir plan hazırlaması bekleniyor.

Bu temelde AB devletleri, mülteci alımı için gönüllü olduklarını açıklayacak ve AB bütçesinden destek alabilecek. Devletler, katılım zorunluluğu noktasındaysa anlaşmaya varabilmiş değil.

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