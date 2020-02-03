  • BIST 119.450
  • Altın 303,290
  • Dolar 5,9815
  • Euro 6,6191
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

AB-Türkiye İlişkileri Kritik Aşamada İddiası

» »
AB-Türkiye İlişkileri Kritik Aşamada İddiası
AB-Türkiye İlişkileri Kritik Aşamada İddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, oldukça kritik bir aşamaya girmekte olduğu ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Oldukça Kritik Bir Aşamada- Önümüzdeki Dönem AB-Türkiye İlişkileri Açısından Dayanıklılık Testi- İlk İsimler Listeye Giriyor” başlıklı haberinde, AB-Türkiye ilişkilerinin hangi yöne hareket edeceği ve katılım müzakerelerinin nerede sonuçlanacağının, önümüzdeki haftalarda büyük ölçüde netleşmesinin beklendiğini yazdı.

İlk aşamada, hukuki önlemler konusundaki gelişmenin yer alacağını kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) yasadışı faaliyetlerinde rol oynayan kişiler listesine isimlerin dâhil edilmesi için sürecin başlayacağını” öne sürdü.

Öte yandan “Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar” ise yaptıkları açıklamada, “konuya müdahil olan kişiler üzerinde kötü etkilere sahip olacak hukuki aşamadaki gelişmelerin, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetlerini durdurmasının söz konusu olmadığını” öne sürdü.

Bu durumda, öncelikle önemli olan şeyin, Rum kesiminin, Türkiye’nin şirketler ve kişilerle işbirliğinde bulunmasına ilişkin girişiminin zora sokulması konusundaki çabasının güçlendirilmesi olduğunu öne süren gazete, bunun, AB içerisindeki çabanın devamı olacağını belirtti.

Gelişmelere bağlı olarak, Türkiye tarafından da bir tepki ortaya çıkmasının ihtimal dışında olmadığını kaydeden gazete, AB içerisinde gerçekleşecek gelişmeler temelinde, gerginliğin tırmanabileceğini ifade etti.

Gazete, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin haricinde, AB’nin (Türkiye’yle) aralarındaki ilişkinin nasıl ilerlemesini istediğinin de, Türkiye’yi etkilemekte olduğunu kaydetti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğiyle ilgili olarak Şubat-Mart ayında Brüksel’de kapsamlı bir görüşme yapılacağını söyledi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca “Ankara’nın katılım sürecinin devam etmesi iradesine sahip olduğunu pratikte de kanıtlaması gerektiğini, çünkü şimdiye kadar durumun yatıştırılması için herhangi bir niyet göstermediği” iddiasında da bulundu.

Brüksel’in niyetinin ise teknokratik aşamada görüşme yapılması olmadığını belirten gazete, Brüksel’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanları, gerek de devlet-hükümet başkanları aşamasında görüşme yapılmasını istediğini belirtti.

Gazete, haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kısa zaman önce AB yetkililerine gönderdiği mektupla, AB’nin katılım politikasını gözden geçirmesini istediğini de anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu Araçlarının 3 Yıllık Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması İçin İhaleye Çıkılıyor01 Şubat 2020 Cumartesi 12:17
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon Ada’ya Geliyor01 Şubat 2020 Cumartesi 11:23
  • Güney Kıbrıs Ve Lübnan’dan Üçlü Görüşme İçin Hazırlık01 Şubat 2020 Cumartesi 11:11
  • Rum İçişleri Bakanlığı İngilizler İçin Çözüm Arıyor31 Ocak 2020 Cuma 14:30
  • AKEL’den faşist EOKA-B lideri anmasına tepki30 Ocak 2020 Perşembe 22:02
  • Güney Kıbrıs Yaya Ölümlerinde Avrupa Birincisi30 Ocak 2020 Perşembe 20:58
  • Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”30 Ocak 2020 Perşembe 19:24
  • ELAM sözcüsü yumruklandığı şikayetinde bulundu29 Ocak 2020 Çarşamba 20:48
  • TPAO’ya Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgenin Batısında Ruhsat Hazırlığı26 Ocak 2020 Pazar 18:27
  • Natura 2000 Programı Dahilindeki Paralimni Göletinde Su Kaybı Yaşanıyor26 Ocak 2020 Pazar 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti