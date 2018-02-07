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AB-Türkiye zirvesine Erdoğan katılacak

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AB-Türkiye zirvesine Erdoğan katılacak
Bir süredir gündemde olan Türkiye-AB zirvesinin 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacağı, toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açıklandı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında planlanan zirvenin 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacağı açıklandı. Varna kentindeki zirveye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Erdoğan, AB dönem başkanı Bulgaristan'ın Başbakan Boyko Borisov'un ev sahipliğindeki zirvede AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelecek.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aamann'ın yaptığı açıklamaya göre, taraflar uzun süredir durgun olan Türkiye-AB ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüşecek.

Konsey sözcüsü, Twitter hesabından Türkiye'ye gönderilen davet metnini yayımladı. Tusk ve Juncker imzasıyla Erdoğan'a gönderilen davette, "Bu toplantı, karşılıklı çıkarların ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin temel çatısı olan hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler de dâhil olmak üzere, ülkenizdeki son gelişmeleri ortaklaşa görüşmek için iyi bir fırsat olacaktır" denildi.

 

"Ankara'nın baskısı etkili oldu"

Reuters'ın Brüksel'deki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa ülkeleriyle gerilim yaşayan Türkiye ile bir zirve yapılması konusunda bazı AB üyeleri isteksiz davrandı. Buna rağmen üst düzey bir görüşmede karar kılınmasında Ankara'nın baskısının rol oynadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İtalya basınına verdiği röportajda Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üye olmak olduğunu, bunun dışındaki seçeneklerin Ankara'yı tatmin etmeyeceğini söylemişti.

AB Bakanı Ömer Çelik de 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye-AB zirvesinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Erdoğan son olarak AB'nin en üst düzey iki yetkilisi olan Tusk ve Juncker ile Mayıs 2017'de Brüksel'de görüşmüştü. Ancak bu görüşme ilişkilerin ileriye taşınması konusunda bir kapı aralayamamıştı.

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