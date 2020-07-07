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AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor

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AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor
AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor

Avrupa Birliği Türkiye'de bulunan 1 milyon 700 bin sığınmacıya her ay 'Acil Sosyal Yardım Planı' kapsamında temel ihtiyaçlarını karşılamak için kişi başı 17 euro (yaklaşık 130 TL) para yardımında bulunuyor.

Yapılan yardımlar ailenin büyüklüğüne ve engelli bireylerin bulunup bulunmamasına göre değişebiliyor.

'Acil Sosyal Yardım Planı' (ESSN) Avrupa Birliği'nin şu ana kadar hayata geçirdiği en önemli insanı yardım programı olarak biliniyor. Bu çerçevede sığınmacıların ESSN kartına her ay düzenli olarak 17 euro aktarılıyor.

Bununla sığınmacıların topluma daha iyi entegre olması ve ekonomiye katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Dört milyonu aşkın sığınmacının yaşadığı Türkiye, dünya genelinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor. Sığınmacıların 3 milyon 600 bini Suriyeli.

Avrupa Birliği, Uluslararası Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Türk Kızılayı ve hükümete bağlı Türk kurumları ile birlikte hareket ediyor.

AB, 64 insani yardım projesini finanse ediyor

Avrupa’da yaşanan sığınmacı krizi sonrasında, 2016 yılında Brüksel ve Ankara arasında sığınmacı anlaşması imzalandı. Anlaşma karşılığında Avrupa Birliği, Türkiye’ye 6 milyar euroluk ödeme yapmayı kabul etti.

Avrupa Komisyonu mart ayında 2,4 milyar euroluk fonun Türkiye'de insani yardıma aktarıldığını açıkladı. Geri kalan 3 milyar euronun ise 2025'e kadar Ankara'ya ulaştırılması planlanıyor. Şu ana kadar 4,3 milyar euronun yardım işlerini koordine eden kuruluşlar üzerinde yapılan sözleşmelere bağlandığı kaydedildi.

Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl Türkiye’deki sığınmacılar için 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon euro kaynak ayırdığını duyurmuştu.

Birlik, Türkiye'de 19 kurum tarafından yönetilen 64 insani yardım projesini finanse ediyor.

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