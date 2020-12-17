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AB: Türkiye'ye 6 milyar Euro'luk ödeme tamamlandı

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Erdoğan, geçen yıllarda sık sık AB'yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirmişti
AB: Türkiye'ye 6 milyar Euro'luk ödeme tamamlandı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 6 milyar Euro'luk mali kaynağın aktarımının tamamlandığını açıkladı. Kaynak doğrudan hükümete değil projelere aktarılıyor.

AB, 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında Türkiye'ye taahhüt edilen 6 milyar Euro'luk mali desteğin tamamının bugün itibarıyla ilgili projelere aktarıldığını açıkladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, mülteciler ve ev sahibi toplumlara yönelik 6 milyar Euro'luk paketin sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlandığını bildirdi. Landrut, iki tarafın da önemli bir dönemeci geride bıraktığını belirterek artık sığınmacıların ve ev sahibi toplumun projelerden fayda sağlamasına odaklanılacağını kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada mutabakat çerçevesindeki son sekiz sözleşmeye imza atıldığı belirtilerek sözleşmelerin mültecilere temel ihtiyaçlar, sağlık hizmetleri, koruma, belediye altyapısı, eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınma konularında 780 milyon Euro'luk destek içerdiğini kaydetti.

Ankara'ya değil projelere aktarıldı

Mülteci mutabakatı Türkiye'nin Yunan adalarına geçen sığınmacıları geri kabul etmesini ve Avrupa'ya sığınmacı akışını engelleyecek önlemler almasını, karşılığında AB'nin mültecilere yardım ve Türkiye'nin mali yükünün hafifletilmesi için 6 milyar Euro'luk mali kaynak sağlamasını öngörüyordu. Ancak 6 milyar Euro'luk kaynağın doğrudan Türk hükümetine ödeme şeklinde değil, somut projelere aktarmak üzere serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıllarda sık sık AB'yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirmiş, Türkiye'nin ülkedeki 3,6 milyon sığınmacı için 40 milyar dolarlık harcama yaptığını vurgulamıştı.

10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AB liderler zirvesinde "Birlik'in Suriyeli sığınmacılar ve ev sahibi topluma mali desteği sürdürmeye hazır olduğu" beyan edilmişti.

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