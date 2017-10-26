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AB, Türkiye’ye mali desteği kısmak için ilk adımı atıyor

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AB, Türkiye’ye mali desteği kısmak için ilk adımı atıyor
Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hazırlıkları için Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması konusundaki ilk teklif birliğin gündemine resmen girdi.

Brüksel’de geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre AB’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye’ye yönelik mali yardımlarda yapılacak kesintiler de tartışmaya açıldı.

AP 2018’de reformlar, altyapı ve tarım için öngörülen toplam 217 milyon avro değerindeki yardımdan 80 milyon avro kesilmesi konusunda uzlaştı.

Buna göre Ankara’dan ilk etapta 50 milyon avro kesilecek, eğer AB’nin en önemli eleştiri konusu olan insan hakları alanında bir ilerleme sağlanmazsa 30 milyon avro daha kesilecek.

Mali yardımlardan kesinti yapılmasını, Türkiye ile gerilimli ilişkiler yaşayan Almanya gündeme getirmişti.

AB’nin Türkiye’ye 2014-2020 yılları arasında katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon avro ödeme taahhüdü bulunuyor.

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