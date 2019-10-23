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AB Türkiye’ye yaptırım uygulanması çalışmalarını ilerletiyor

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Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yürüttüğü doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini yasadışı olarak nitelendiren Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaptırım çalışmalarında sona yaklaşıldığı iddia edildi.
AB Türkiye’ye yaptırım uygulanması çalışmalarını ilerletiyor

Fileleftheros gazetesi: “Beyaz Liste’de İlerliyorlar – Türkiye’ye Karşı Önlemler Zamanı – AB’nin Yetkili Çalışma Grubu’nda Onaylanma Aşamasında” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB tarafından Türkiye’ye uygulanacak önlemlerin AB’nin yetkili çalışma gurubunda belirlenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını yazdı.

Gazete, hukuki konuları takip eden ve hukuki eylemleri hazırlayan “Relex” çalışma grubunun, Türkiye’nin doğal gaz faaliyetlerinde yer alan özel ve tüzel kişiler aleyhine alınacak önlemlerin yer aldığı “beyaz listeyi (empty annex)” onaylama aşamasına geçtiğini ifade etti.

Söz konusu önlemlere ilişkin mevcut iki belgenin Relex çalışma gurubu tarafından incelenmesinin sürdüğünü, üye devletlerin ise önümüzdeki günlerde bu belgelerde yer alan önlemlere ilişkin önerilerini sunmalarının beklendiğini vurgulayan gazete, belgelerin Relex gurubunda kısa sürede onaylanarak Daimi Temsilciler Komitesi COREPER’e gönderilmesi ve siyasi düzeyde de benimsenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Habere göre, söz konusu listelerin Kasım ayı içerisinde hazır olması bekleniyor.

AP’DEN DESTEK

Haravgi gazetesi ise, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki faaliyetlerine bir kınamanın da dünkü Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yapılan konuşmalar aracılığıyla geldiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un AP kürsüsünden yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri konusunda Komisyon’un Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini yeniden dile getirdiğini belirtti.

Habere göre genel kurulda konuşma yapan Avrupa Halk Partisi (EPP) grup başkanı Manfred Weber, Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Iratxe Garcia ve diğer bazı grup başkanları Türkiye’ye yönelik eleştirilerini dile getirdiler.

TÜRKİYE’DEN YENİ NAVTEX VE NOTAM’LAR

Fileleftheros gazetesi ise, Türkiye’nin dün beş yeni Navtex ve beş yeni Notam yayınlayarak Güney Kıbrıs’ın MEB’inde yer alan büyük bir deniz bölgesini kapattığını iddia etti.

Türkiye’nin, dün yayımladığı beş Navtex’le, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesi ve Kıbrıs’ın Kuzeyindeki deniz bölgesinde askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini duyurduğunu belirten gazete, dünden itibaren geçerli olan Navtex’lerin bu hafta sonuna kadar geçerliliğini koruyacağını vurguladı.

Gazete, Türkiye’nin ayrıca FIR hava sahasına ilişkin beş de Notam yayınladığını belirterek, söz konusu Navtex ve Notam’ları gösteren bir de haritaya haberinde yer verdi.

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