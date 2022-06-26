AB, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verdi

Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı kararı "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de "Ukrayna-AB ilişkilerinde yegane ve tarihi bir an. Ukrayna'nın geleceği AB'de" diye yazdı.
Avrupa Komisyonu'nun yeşil ışık yakmasının ardından bugün Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde Ukrayna'nın AB adayı olarak onaylanması bekleniyordu.
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