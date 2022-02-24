  • BIST 1.845,87
  • Altın 912.463
  • Dolar 14.3877
  • Euro 16.0927
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

AB Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek

» »
Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa için en karanlık saatler" olarak tanımladı.
AB Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa için en karanlık saatler" olarak tanımladı.

"AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir." diyen Borrell, bu akşam olağanüstü zirve için bir araya gelecek AB liderlerinin, Rusya'ya karşı daha güçlü bir yaptırım paketi kabul edeceklerinin altını çizdi.

Borrell, "Rusya liderliği, eşi görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıya kalacaktır." diyerek durumun ölüm kalım meselesi ve küresel toplumun geleceğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın transatlantik ortaklarıyla birlik içinde duracağını vurgulayan Borrell, "Ukrayna'ya acil yardım tasarlayacağız. Rus saldırısından etkilenen bölgelerdeki kendi personelimiz de dahil olmak üzere tahliye operasyonlarını aktif olarak destekleyeceğiz." diye konuştu.

Borrell, Rusya'nın Batı'nın diplomatik çözüm çabalarına yanıt vermediğini ifade ederek "Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor." dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den yaptırım hazırlığı: Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak24 Şubat 2022 Perşembe 12:01
  • Donetsk lideri: Operasyon çabuk tamamlanacak24 Şubat 2022 Perşembe 11:58
  • Rusya-Ukrayna krizi: Kaçan kaçtı, kaçamayan metro istasyonunu sığınağa çevirdi24 Şubat 2022 Perşembe 11:56
  • Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor24 Şubat 2022 Perşembe 11:39
  • Rusya Ukrayna'nın kentlerini vuruyor24 Şubat 2022 Perşembe 11:17
  • Rusya-Ukrayna krizi: NATO’ya dördüncü madde çağrısı24 Şubat 2022 Perşembe 10:22
  • Çin: Ukrayna’daki gerilimin asıl sorumlusu ABD24 Şubat 2022 Perşembe 10:18
  • İşgal piyasaları sarstı: İşte altın, petrol, dolar, kripto ve borsalarda son durum24 Şubat 2022 Perşembe 09:54
  • CNN: Belarus'tan Ukrayna'ya giren askeri konvoy görüntülendi24 Şubat 2022 Perşembe 09:52
  • Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor24 Şubat 2022 Perşembe 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti