AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Çin arasında video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvenin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

İki taraf arasında yapılan 23'üncü zirvenin Avrupa kıtasında savaş olması nedeniyle olağanüstü nitelikte olduğunu ifade eden Michel, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile savaşı bitirebilmek için neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Michel, iki tarafın da savaşın dünya ekonomisini ve güvenliğini olumsuz etkilediği konusunda anlaştığını belirterek Çin'den savaşı bitirmek için yardım istediklerini dile getirdi.

Amaçlarının Rusya üzerinde baskı kurmak olduğunu vurgulayan Michel, Rusya'ya yaptırımları aşması için yardım edenlerin savaşın uzamasına yol açacağının altını çizdi.

Michel; Sincan, Tibet ve Moğolistan bölgelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini ilettiklerini kaydetti.

Çin'in yanıtıyla ilgili bir soru üzerine Michel, "Çinli yetkililer, barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalışma konusundaki iradelerini yinelediler." dedi.

AB-Çin ticareti

Von der Leyen de AB'nin pozisyonunu çok açık ve dürüst şekilde Çin'e ilettiklerini, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olması dolayısıyla özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini konuştuklarını ifade etti.

Çin'den desteklemese bile Rusya'ya karşı yaptırımlara müdahale etmemesini istediklerini aktaran von der Leyen, AB ve Çin arasında her gün 2 milyar avro değerinde mal ve hizmet ticareti yapıldığını, Rusya ve Çin arasında bu rakamın ise 300 milyon avro civarında olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Çin'den Litvanya'ya karşı uyguladıkları ve AB'nin Ortak Pazarı'nı etkileyen kısıtlamaları kaldırmasını istediklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi: "Çin ve AB, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çevrim içi düzenlenen 23. Çin-Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile eş başkanlığını yaptığı zirvede konuşan Şi, 6 yıl önce Brüksel'e yaptığı ziyarette Çin ve AB'nin Avrasya kıtasında dostluk ve iş birliği köprüsü kurmak için birlikte çalışması, daha geniş küresel etkiye sahibi olmak için kapsamlı stratejik ortaklık kurması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, Çin'in bu vizyonu hala koruduğunu ve bunun günün koşullarında çok daha yaşamsal hale geldiğini vurguladı.

"Ukrayna krizinin", uzayan Kovid-19 salgını ve ağır aksak ilerleyen küresel ekonomik toparlanmanın üstüne geldiğini belirten Şi, "Çin ve AB, bu koşullarda, iki büyük güç, iki büyük pazar ve iki büyük uygarlık olarak küresel barışı ve kalkınmayı ilgilendiren konularda iletişimi artırmalı, kargaşa içindeki dünyada istikrar faktörü olmalı." dedi.

Çin'in AB siyasetinin uzun vadeli ve tutarlı olduğunu kaydeden Şi, AB'ye kendi Çin algısını oluşturma, bağımsız bir Çin siyaseti benimseme ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürekli gelişimi için Pekin ile çalışma çağrısında bulundu.