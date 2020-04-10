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AB Ülkeleri 540 Milyar Eurlouk Kovid-19 Kurtarma Paketinde Anlaştı

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AB Ülkeleri 540 Milyar Eurlouk Kovid-19 Kurtarma Paketinde Anlaştı
AB Ülkeleri 540 Milyar Eurlouk Kovid-19 Kurtarma Paketinde Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Kovid-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar euroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Euro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasının da  gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

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