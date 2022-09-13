  • BIST 3.613,32
  • Altın 998.619
  • Dolar 18.2469
  • Euro 18.3129
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak

» »
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, sosyal medya hesabından, Avrupa'daki enerji krizi ve buna karşı alınacak tedbirler hakkında paylaşımlarda bulundu.

Üye ülkelerin enerji bakanlarını 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten Sikela, burada AB Komisyonu'nun yüksek enerji fiyatlarına yönelik hazırladığı teklifleri değerlendireceklerini ifade etti.

Sikela, Komisyon ve üye ülkelerle yakın iş birliği içinde çalıştıklarına işaret ederek, "30 Eylül'de geçen hafta başladığımız işi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde, AB ülkeleri, AB Komisyonu'na, hızla düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini verdi.

Teklif detaylarının, yarın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapacağı "Birliğin Durumu” konuşmasında açıklanması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtacak12 Eylül 2022 Pazartesi 18:42
  • Rus turistlerin Avrupa seyahatinde yüzde 95'lik düşüş12 Eylül 2022 Pazartesi 16:57
  • Miçotakis geri adım attı: “Erdoğan ile görüşmeye hazırım ancak…”11 Eylül 2022 Pazar 22:45
  • Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı11 Eylül 2022 Pazar 21:35
  • Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı’nda demirledi11 Eylül 2022 Pazar 20:18
  • Taciz ateşi açan Yunanistan’dan garip açıklama11 Eylül 2022 Pazar 15:45
  • Güneş enerjisi AB’yi milyarlarca avroluk potansiyel gaz ithalatından kurtardı11 Eylül 2022 Pazar 14:59
  • İsveç’te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında11 Eylül 2022 Pazar 13:27
  • Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan’a tek kelime ile cevap verdi11 Eylül 2022 Pazar 12:01
  • Hırvatistan’da hükümet protesto edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti