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AB Ülkeleri Kovid-19 Aşısı Yaptıranlara Sınırları Açmaya Hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.
AB Ülkeleri Kovid-19 Aşısı Yaptıranlara Sınırları Açmaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB Komisyonunun bu ay başında sunduğu teklif üzerinde üye ülkeler vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler bu durumu kanıtlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Aşılananların serbest seyahatinin kesin olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. AB yönetimi hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansının şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.

AB ayrıca salgın durumuna bakarak bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırma kararı aldı. AB'nin şu anda seyahat kısıtlaması uygulamadığı ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu. Bu listeye yakında İngiltere'nin de eklenmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye turistik seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu.

Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması öngörülüyordu. Vaka durumlarının değerlendirilmesinde ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sınırının 25'ten 75'e çıkarılması planlanıyordu.

Koronavirüsün varyantlarına karşı ise “acil fren” mekanizması kullanılacak. Bu kapsamda varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı ve koordineli şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak. AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına bakılmaksızın izin verilebilecek.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yıl mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.

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