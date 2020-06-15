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AB ülkeleri Oxford'un katkılarıyla geliştirilen Covid-19 aşısı için 300 milyon doz sipariş verdi

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AB ülkeleri Oxford'un katkılarıyla geliştirilen Covid-19 aşısı için 300 milyon doz sipariş verdi
AB ülkeleri Oxford'un katkılarıyla geliştirilen Covid-19 aşısı için 300 milyon doz sipariş verdi

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, AstraZeneca'ya 300 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için 750 milyon euro (5 milyar 775 milyon TL) ödeyecek. 

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel Covid-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro (843.1 milyon dolar) ödeme yapacak.

İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı. Anlaşmadan İtalya’nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.

Oxford Üniversitesi ile işbirliğinde aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa’ya 400 milyon doz Koronavirüs aşısı tedarik etmek için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.

Henüz aşının tamamen başarılı olduğu kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO’su Pascal Soriot, BBC’ye açıklamalarda bulunarak, “Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz” demişti.

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