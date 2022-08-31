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AB ülkeleri, Ruslara vize kolaylığını askıya alma konusunda uzlaştı

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AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştı.
AB ülkeleri, Ruslara vize kolaylığını askıya alma konusunda uzlaştı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya’nın başkenti Prag’daki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak bazı konularda siyasi uzlaşı sağladı.

Toplantı bitiminde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan ve uygulamada bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma konusunda uzlaştı.

Daha önce de vize kolaylığı anlaşmasının Rusya devlet görevlileri gibi gruplar için askıya alındığını hatırlatan Borrell, son kararla birlikte Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayılarının ciddi şekilde azalacağını söyledi ve “Artık kolaylık yok.” dedi.

Bundan sonra yapılacak başvuruların ciddi incelemeden geçeceğini kaydeden Borrell, “Kendimizi Ukrayna’daki savaşa karşı çıkanlardan, Rus sivil toplumundan ayrı tutmak da istemiyoruz.” diye konuştu.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı AB üyeleri Rus vatandaşlarına toptan vize yasağı getirilmesini istiyordu. Ancak bu öneriye Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyordu.

MİLYONLARCA VİZE İNCELENECEK

AB dışişleri bakanlarının uzlaşısıyla Kırım gibi Ukrayna’ya ait ancak Rusya’nın işgali altında bulunan topraklarda verilen Rus pasaportları da tanınmayacak.

Bunların dışında bugünkü toplantıdan çıkan karara göre, AB ülkelerince daha önce Rus vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin durumu incelenecek ve bunların ne olacağına ilişkin çalışma yapılacak.

Bakanlar, yaklaşık 12 milyon geçerli vizeyi kapsayan “bu karmaşık durum” için AB Komisyonunu çalışma yürütmeye ve bir kılavuz oluşturmaya davet etti.

Borrell’in verdiği bilgiye göre, temmuz ayından beri Rusya’dan komşu AB ülkelerine geçişler hatırı sayılır şekilde arttı. Buna gerekçe olarak AB ile Rusya arasında havayolu taşımacılığının aylar önce kesilmiş olması gösteriliyor. Ruslar, komşu ülkelere geçerek oralardan diğer AB ülkelerine hava yoluyla seyahat edebiliyor.

RUSYA’DAN GİRİŞLERİ SINIRLAYABİLECEK

Borrell, ayrıca Rusya’ya sınırı bulunan AB ülkelerinin Ruslara girişleri sınırlandırma konusunda ulusal düzeyde kendi tedbirini alabileceğini kaydetti.

Bunun Schengen kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Borrell, ulusal tedbirlerin vizelerin verilmesinde ve sınır geçişlerinde uygulanabileceğini, üye ülkelerin Schengen kuralları çerçevesinde birçok seçeneği bulunduğunu aktardı.

AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı durdurmuştu. 

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