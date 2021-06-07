  • BIST 1.447
  • Altın 525,920
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4923
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

AB Ülkeleri, Yeşil Dönüşüm İçin Kurulacak Fonu Onayladı

» »
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu dönüşümden en fazla etkilenecek sektör ve grupları desteklemeye yönelik 17,5 milyar avroluk fonun kurulmasına onay verdi.
AB Ülkeleri, Yeşil Dönüşüm İçin Kurulacak Fonu Onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu dönüşümden en fazla etkilenecek sektör ve grupları desteklemeye yönelik 17,5 milyar avroluk fonun kurulmasına onay verdi.

AB Konseyi, AB'nin 2050 yılına kadar çevre dostu ve yeşil bir kıta olması hedefinde kullanılacak "Adil Dönüşüm Fonu" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, toplam 17,5 milyar avroluk fonla AB ülkelerinde fosil yakıt kullanımını azaltacak projeler ile sera gazı yoğun sektörlerin dönüşümü desteklenecek.

Fon; kömür, linyit, kaya petrolü ile yoğun kirliliğe neden sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelerde yerel ekonomiyi canlandıracak farklı temiz yatırımlara katkı sağlayacak.

Söz konusu tesislerin kapanmasının ardından işsiz kalacak kişilerin başka alanlara yönlendirilmesine de destek verecek.

Fondan özellikle kömür madenlerini kapatmayı planlayan Polonya ve Almanya gibi ülkelerin önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi07 Haziran 2021 Pazartesi 09:40
  • Emekli maaşını almak için annesinin cesedini yedi yıl evde gizlemiş04 Haziran 2021 Cuma 20:29
  • Fransa, Malili güçlerle ortak operasyonları askıya aldı04 Haziran 2021 Cuma 15:02
  • Muhalif Blog Yazarı, Belarus'taki Eylemleri Organize Ettiğini İtiraf Etti04 Haziran 2021 Cuma 13:02
  • AB Aday Ülkelere 14,1 Milyar Euro Destek Verecek03 Haziran 2021 Perşembe 09:56
  • 2021 Yılının İlk Çeyreğindeki Turist Sayısı %83 Azaldı03 Haziran 2021 Perşembe 09:51
  • NATO'da zirve hazırlığı02 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
  • NATO'da zirve hazırlığı02 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
  • Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı02 Haziran 2021 Çarşamba 09:22
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden, COVID-19 varyantlarına yeni isimler01 Haziran 2021 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti