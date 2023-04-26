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AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28,4 Euro ile rekor kırdı.
AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerde 2022'nin ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23,5 Euro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28,4 Euro’ya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,8 Euro ödenirken, bu ülkeyi 11,5 Euro’yla Bulgaristan, 12,8 Euro’yla Malta ve 13,5 Euro’yla Hollanda izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58,7 Euro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 Euro’yla Belçika, 42 Euro’yla İrlanda, 38,4 Euro’yla Çekya, 36,4 Euro’yla İtalya, 34,1 Euro’yla Romanya, 33,6 Euro’yla Almanya ve 33,5 Euro’yla İspanya takip etti.

Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.

DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI

Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11,4 Euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7,8 Euro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27,5 Euro’yla İsveç'te, 20,8 Euro’yla Danimarka'da ve 19,3 Euro’yla Hollanda'da yapıldı.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3,5 Euro , Hırvatistan'da 4,5 Euro, Slovakya'da 4,9 Euro ödedi.

Doğal gaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.

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